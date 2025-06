Polémique avec Mbappé : La FFF a mis le feu !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France depuis 2023. Un brassard qui « ne change pas sa vie » d'après ses propos tenus à Mouloud Achour en interview en décembre dernier après ses deux absences pendant les rassemblements. Son retour, après l'intervention de Philippe Diallo, n'a pas été bien perçu par deux éléments du vestiaire des Bleus d'après Romain Molina.

En octobre et novembre 2024, l 'équipe de France a dû poursuivre son épopée en Ligue des nations sans Kylian Mbappé . En effet, le joueur ne voulait pas venir et ce, pour les deux rassemblements des Bleus d'après le journaliste Romain Molina .

«Philippe Diallo va faire en sorte que ça aille mieux pour les Mbappé et va énormément se rapprocher d'eux»

Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a d'ailleurs partagé une information capitale sur ce feuilleton qui a animé l'actualité de l'équipe de France l'automne dernier : l'implication de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. « Mbappé ne vient pas en équipe de France, Deschamps va couvrir Mbappé deux fois. Dans le même temps on sent qu'il y a une crise, donc Philippe Diallo va faire en sorte que ça aille mieux pour les Mbappé et va énormément se rapprocher d'eux. Il va leur rapporter un soutien monumental. Ce qui fait que notamment sur certains comptes Twitter, grande Philippe Diallo on a envie de dire ».