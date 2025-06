Mbappé et Dembélé : La séparation surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est l'aîné de Kylian Mbappé, étant un an plus vieux. Issus de la même génération, les deux joueurs ont noué des liens forts dès leur adolescence. Cependant, au vu du climat actuel en équipe de France, cette amitié pourrait prendre un sacré coup à l'avenir selon le journaliste d'investigation Romain Molina.

Entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, c'est une amitié qui a pris forme dès leur adolescence. Cependant, l'attitude du capitaine de l'équipe de France développée au fil des années serait susceptible d'avoir à terme raison de leur proximité selon l'analyse de Romain Molina. « Vestiaire du PSG, il y avait soucis. Vestiaire du Real Madrid, il y a conflit avec certains, évidemment devant la caméra ils sont tous « hermanos » (ndlr frères). Derrière c'est plus compliqué, des deux côtés. En équipe de France, il y a des soucis aussi. A un moment donné, il y a un dénominateur commun ».

«Il est pote avec Ousmane Dembélé et je ne vois pas comment ça peut bien se terminer» Par le biais de sa vidéo publiée sur YouTube vendredi, le journaliste d'investigation Romain Molina a décrypté la situation sportive actuelle en équipe de France ainsi que le management de Didier Deschamps qui devrait à un moment donné engendrait un point de non-retour. « Didier Deschamps n'a pas l'habitude de couvrir un joueur, il l'a fait deux fois. Et là, il continue et ne veut surtout pas changer de tactique. Et vu qu'il veut maintenant jouer second attaquant, on le laisse faire, quitte à ce que ça manque de complémentarité devant. Et c'est ça le plus terrible, à la base il est pote avec Ousmane Dembélé et je ne vois pas comment ça peut bien se terminer ».