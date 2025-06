Kylian Mbappé remplacé, le grand mensonge !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n'est plus aussi incontournable qu'auparavant. Et c'est notamment le cas en équipe de France où, avant son penalty inscrit face à l'Espagne en Ligue des nations jeudi dernier (5-4), n'avait plus marqué depuis sept matchs. Chez les Bleus, on réclamerait un changement et l'installation d'Ousmane Dembélé au poste d'attaquant de pointe.

Au fil de sa carrière, Kylian Mbappé a grandement évolué et a alterné entre plusieurs positions sur le front de l'attaque. Ayant débuté dans l'axe avec Radamel Falcao à l'AS Monaco, il a par la suite évolué à droite, puis à gauche avant d'hériter à nouveau du rôle d'attaquant ces derniers mois. Cependant, au vu des performances d'Ousmane Dembélé au PSG à la pointe de l'attaque de l'effectif de Luis Enrique, des membres de l'équipe de France demanderaient du changement.

«Tout le monde dit en équipe de France qu'il devrait jouer à gauche. Dembélé dans l'axe» C'est en effet le témoignage livré par Romain Molina sur sa chaîne YouTube. « Mbappé ? Tout le monde dit en équipe de France qu'il devrait jouer à gauche. Dembélé dans l'axe en créateur et à droite quelqu'un d'autre, Doué ou que sais-je. Mais tout le monde voit ça. Le problème c'est que la Fédé dit : « non, il ne faut surtout vexer Kylian pour le Ballon d'or, il faut parler de Kylian » ».