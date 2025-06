Didier Deschamps : Il dit tout sur sa rupture !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lucas Digne : la renaissance. Appelé à l'arrivée du printemps 2014, Lucas Digne a empilé plus de 50 sélections en équipe de France sans jamais être un élément incontournable. Toutefois, le latéral gauche de 31 ans a régulièrement été là, sauf pendant plus de deux ans dernièrement. Une rupture qu'il savait pas éternelle avec Didier Deschamps.

Laissé sur le banc par Didier Deschamps qui lui avait préféré Theo Hernandez jeudi soir pour la demi-finale de Ligue des nations perdue contre l'Espagne (4-5), Lucas Digne devrait prendre part à la petite finale face à l'Allemagne ce dimanche. Le défenseur d'Aston Villa de 32 ans a retrouvé l'équipe de France en septembre 2024.

«J'ai continué à travailler en club en me disant que si je continuais comme ça, un jour, je reviendrais» Au cours de son interview avec Lucas Digne pour le Journal du Dimanche, le journaliste Jean-François Pérès a demandé au latéral gauche d'Aston Villa s'il avait fini par faire une croix sur l'équipe de France après voir été pendant plus de deux ans sur la touche entre le printemps 2022 et l'automne 2024. « Non, j'ai continué à travailler en club en me disant que si je continuais comme ça, un jour, je reviendrais ».