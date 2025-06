PSG : Le Qatar annonce sa grande priorité en direct !

Pendant, le PSG a laissé filer ses meilleurs éléments du centre de formation en raison de la présence d'un trop gros nombre de stars dans l'équipe première. Mais comme observé depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi a changé de plan et envisage désormais de s'appuyer sur une jeunesse talentueuse originaire du bassin parisien.

« Dieu merci j’apprends tous les jours de mes erreurs. Il n’y a que ceux qui ne travaillent pas et qui n’essayent pas qui ne commettent pas d’erreurs. Je crois aussi en la bénédiction de dieu et aux conseils de ses parents » a déclaré le président du PSG au Qatar. L’une des décisions marquantes a été celle de mettre fin à l’ère du bling-bling et de s’appuyer sur une jeunesse prête à tout pour mener le club vers les sommets.

Le PSG annonce sa priorité

Après la victoire du PSG, ses ambitions n’ont pas évolué. A la seule différence qu’il souhaite faire plus de place aux jeunes issus du centre de formation. « Ma priorité ? Je pense que c'est notre centre de formation. Nous sommes dans un pays qui regorge de jeunes talents qui aiment le football et nous avons des académies partout dans le monde. Nous devons développer, transmettre et accompagner les jeunes » a déclaré Al-Khelaïfi dans des propos rapportés par Sports Zone. Pour la prochaine saison, l’objectif reste le même, à savoir jouer sur tous les tableaux : « Nous allons rester humble et travailler encore plus. Ce n'est pas "on a gagné la LDC c'est fini". Tout le monde voudra battre le champion, ça doit nous motiver encore plus, nous avons l'équipe, le staff, le stade et l'ambiance pour l'a gagner encore ».