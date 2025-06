PSG : Sans Dembélé, Luis Enrique annonce la couleur !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A partir du 15 juin prochain, le PSG va disputer la Coupe du monde des Clubs. Luis Enrique, qui va devoir se passer de sa star Ousmane Dembélé pour les premières rencontres de la compétition, pourra néanmoins compter sur Bradley Barcola. Ce samedi, le coach espagnol s’est livré sur son excitation ainsi que son ambition pour cette épreuve aux États-Unis.

Le PSG n’a pas le temps de se reposer. Après son sacre en Ligue des Champions, le club de la capitale va disputer la Coupe du monde des Clubs aux États-Unis . Malgré l’absence d’Ousmane Dembélé , blessé, pour les premiers matchs, Luis Enrique est très excité par cette compétition. « C’est une compétition nouvelle et passionnante. Pour la première fois, une Coupe du Monde des Clubs désignera la meilleure équipe parmi les 32 qualifiées. Rien que ça, c’est très excitant. C’est génial pour les fans. Plus il y a de football à la télévision, mieux c’est ! Je pense que ce tournoi sera très apprécié », a confié le coach du PSG ce samedi auprès de DAZN.

« L’ambition est claire : aller au bout »

« Le football est un sport qui ne connaît pas la notion de justice, et tout peut arriver dans une compétition aussi courte que la Coupe du Monde des Clubs. Il ne faut pas oublier qu’à partir des huitièmes de finale, tout se joue sur un match : les quarts de finale, la demi-finale et la finale aussi. Le football est un sport où il y a toujours des surprises. L’objectif reste le même dans chaque compétition : se mettre en position de la gagner. L’ambition est claire : aller au bout, aller le plus loin possible, et avoir une chance de l’emporter », conclut l’entraîneur du PSG.