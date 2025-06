Kylian Mbappé : Le PSG prend sa revanche, il dégoupille !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi dernier, le PSG a réussi à aller chercher le premier titre de son histoire en Ligue des champions en venant facilement à bout de l'Inter Milan. Le club de la capitale a maîtrisé son sujet cette saison pour devenir la meilleure équipe d'Europe, le tout sans Kylian Mbappé. L'attaquant français, de son côté, n'a pas tout le temps brillé pour sa première saison au Real Madrid.

Mbappé en difficulté dans le collectif

Réputé pour son efficace face au but, Kylian Mbappé a souvent été mis au centre du projet mais il a besoin d'avoir une équipe solide pour concrétiser. L'attaquant français a montré une baisse de niveau également et il n'a pas réussi à porter le Real Madrid très haut pour sa première saison. Au contraire du PSG, qui rayonne depuis qu'il n'est plus là. « La saison footballistique en Europe, elle fait très mal à Mbappé, parce qu'elle confirme encore une fois ses qualités et elle confirme ses défauts. C'est une valise à buts, c'est très grand, mais sur le rapport collectif, but collectif, et sur comment on amène un collectif à une victoire finale, notamment en club, on a quand même vu une différence avec le PSG de l'an dernier, le Real de cette année, le PSG de cette année et le Real Madrid de l'an dernier. Moi Mbappé hier (jeudi), il m'a beaucoup plus dérangé dans son apport avec le ballon que dans son apport défensif » souligne Walid Acherchour dans l'After Foot vendredi.