PSG : Mbappé ouvre le bal, il balance !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire ne s'est pas bien terminée en raison de désaccord sur la gestion de son ancien contrat, mais également de divers impayés de la part du Paris Saint-Germain sur la fin de leur collaboration de sept saisons, engendrant un litige financier de 55M€ toujours non résolu. Pour autant, le capitaine de l'équipe de France a eu un message pour son ancien club après le sacre en Ligue des champions, à l'instar de Lucas Digne.

Le samedi 31 mai dernier, le PSG écrivait une page inédite de ses 55 années d'histoire. L'obsession instaurée par les propriétaires qataris depuis le rachat du club en 2011 s'est enfin réalisée après des années de désillusion : le Paris Saint - Germain s'est assis sur le toit de l'Europe à l' Allianz Arena en venant à bout de l' Inter sur le score de 5 buts à 0, un an après avoir été éliminé au stade des demi-finales de la Ligue des champions avec Kylian Mbappé .

Kylian Mbappé ne s'en est d'ailleurs pas caché, il aura essayé de ramener la première Ligue des champions de l'histoire du PSG au Parc des princes à maintes et maintes reprises comme affirmé en conférence de presse samedi. « Je ne suis pas parti trop tôt. Mon histoire avec le PSG était terminée. Il n'y a aucune amertume, aucun regret. C'est le destin. J'aurais tout essayé, ça devait se faire sans moi ».

Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint - Germain avec ses 256 réalisations avait également échoué dans sa quête de la C1 en 2020 pendant le Final 8 et la finale perdue contre le Bayern Munich (0-1). A ses yeux, lors du point presse avant le match de la 3ème place de Ligue des nations contre l 'Allemagne, l'heure était aux félicitations. « Ils le méritent, ils ont connu tellement d'années où ils ont galéré, j'ai connu les différentes étapes. C'était la meilleure équipe d'Europe. 5-0 en finale, je ne me souviens pas avoir vu ça au très haut niveau. Maintenant, ça va devenir l'équipe que tout le monde veut battre ».

Lucas Digne : «Je suis très heureux pour mes anciens coéquipiers»

Lucas Digne est, bien qu'il ait moins marqué les esprits que Kylian Mbappé, lui aussi passé par le PSG entre 2013 et 2015 avant de partir en prêt à la Roma et d'être définitivement vendu au FC Barcelone en 2016. International français, le latéral gauche a pu côtoyer certains joueurs évoluant toujours au Paris Saint-Germain et d'autres en sélection. L'occasion pour lui aussi de prendre la parole en interview avec le Journal du Dimanche.

« Me suis-je réjoui de la victoire du PSG en Ligue des champions ? Bien sûr, je suis très heureux pour mes anciens coéquipiers, Presnel Kimpembe, Marquinhos, et évidemment tous les Parisiens de l'équipe de France (ndlr Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery) ».