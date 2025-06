PSG : Un transfert «d'exception» annoncé, c'est historique !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette saison, les joueurs du Paris Saint-Germain ont porté en triomphe Luis Enrique. Le coach espagnol a été celui qui a notamment apporté la première Ligue des champions de l'histoire du club et avec la manière en surclassant l'Inter pendant la finale (5-0). Lucas Digne a croisé Luis Enrique au FC Barcelone et a validé le coup de maître du PSG au passage.

Seulement un an jour pour jour après avoir nommé Christophe Galtier , le PSG offrait l'effectif du Paris Saint - Germain à un autre coach le 5 juillet 2023 : Luis Enrique . Le technicien espagnol était alors la figure de proue du nouveau projet sportif imaginé par le tandem Nasser Al - Khelaïfi - Luis Campos . Le président et conseiller football du club parisien offraient un contrat de deux saisons à Luis Enrique, qui a été prolongé le 7 février dernier jusqu'à l'été 2027.

«Je suis très heureux pour mes anciens coéquipiers»

Et les décideurs du PSG ne se sont pas trompés, que ce soit au niveau de la nouvelle politique sportive basée sur le développement de jeunes talents ou bien au niveau de leur confiance placée en Luis Enrique. Les résultats sont probants : la qualité de jeu, les résultats et enfin la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain version Enrique rafle tout. De quoi donner le sourire à Lucas Digne. « Me suis-je réjoui de la victoire du PSG en Ligue des champions ? Bien sûr, je suis très heureux pour mes anciens coéquipiers, Presnel Kimpembe, Marquinhos, et évidemment tous les Parisiens de l'équipe de France (ndlr Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery) ».