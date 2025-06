PSG : Le Qatar se lâche sur le transfert de Neymar

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Neymar n'a pas confirmé tous les espoirs placés en lui durant son passage dans la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à remercier le joueur brésilien pour sa contribution. Comme indiqué par le président du PSG, sa présence, mais aussi celle de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, a participé au développement du club.

Le PSG dispose de plusieurs records, notamment celui du transfert le plus cher de l’histoire du football. En 2017, le Qatar lâchait un chèque record de 222M€ pour s’attacher les services de Neymar, alors considéré comme l’un des plus grands joueurs de la planète avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Au cours d’un entretien accordé à Al-Kass Sports, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur ce transfert historique. « Nous avons signé Neymar, et il est considéré comme le meilleur joueur de Barcelone, le meilleur joueur de la Ligue espagnole et le meilleur joueur brésilien. Neymar était la pièce maîtresse du projet du PSG » a déclaré le président du PSG.