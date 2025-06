Kylian Mbappé : Le Ballon d'or pour son frère ?

Le 22 septembre prochain se déroulera la cérémonie du Ballon d'or qui devrait couronner Ousmane Dembélé pour la distinction individuelle suprême. C'est le point de vue de Kylian Mbappé, ami de longue date de l'attaquant de l'équipe de France qu'il considère comme un « frère ».

«Je serai toujours derrière mon frère Ousmane»

Et ce n'est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire. Présent sur le plateau de Téléfoot en marge d'une interview pré-enregistrée samedi avec TF1, le capitaine de l'équipe de France n'y est pas allé par quatre chemins, sa position est claire et se nomme : Ousmane Dembélé, son « frère ». « La course sera jusqu'au 22 septembre. Mais en ce moment on parle plus de Lamine Yamal et d'Ousmane. Et moi je serai toujours derrière mon frère Ousmane. Il n'y a pas de débat, on se soutient depuis de nombreuses années et rien ne changera. Entre Lamine Yamal et Ousmane, je choisis Ousmane tous les jours ».