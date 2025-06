Mbappé rejeté par le PSG, la terrible annonce

Kylian Mbappé serait plus que jamais isolé dans le vestiaire de l'équipe de France. Selon les informations du journaliste Romain Molina, le joueur tricolore cristalliserait toutes les tensions, comme ce fût le cas au PSG. Bien que soutenu par Nasser Al-Khelaïfi à l'époque, l'attaquant avait été rembarré par le reste du groupe parisien.

Un froid se serait installé entre Dembélé et Mbappé

« Ousmane fait la saison qu’il fait, et maintenant Ousmane, c’est l’homme à abattre. Quand Ousmane il ne marquait pas, c’était l’ami, mais maintenant qu’il marque, ah non ! Et c’est ça qui est le plus triste, c’est que c’est des potes. Ils s’entendent très bien pour le coup. Et quand Kylian avait un soucis, il comptait sur Ousmane, qui l’avait notamment aidé quand certaines personnes en équipe de France en avait marre de Kylian Mbappé. On a apaisé certaines tensions, et en équipe de France, il suit Ousmane Dembélé, parce que la vérité c’est que, en équipe de France, il n’y a pas grand monde qui le supporte » a confié le journaliste indépendant sur sa chaîne Youtube ce vendredi soir.