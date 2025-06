Ousmane Dembélé : «C'est fini», le clash surprise !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a réalisé une saison parfaite. Tant sur le plan individuel avec ses 33 buts et 13 passes décisives que collectif avec un quadruplé au PSG dont la Ligue des champions. Toutefois, pour ce qui est du Ballon d'or 2025, la campagne n'est pas à 100% menée en équipe de France. Ce qui agacerait le principal intéressé selon Romain Molina.

Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Ousmane Dembélé a tout raflé avec le PSG cette saison dont le titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP et celui de la C1 décerné par l'UEFA. Cependant, son éventuel sacre au Ballon d'or n'est pas unanime et beaucoup évoquent Lamine Yamal de par son talent et des différences faites avec le FC Barcelone et l'Espagne cette saison et une fois de plus face à l'équipe de France en demi-finales de Ligue des nations jeudi soir (5-4).