Dembélé, PSG… C’est officiel pour Kylian Mbappé !

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé ne s’est pas présenté face aux journalistes en début de semaine, avant le match face à l’Espagne, laissant la place à son vice-capitaine Ibrahima Konaté. Mais ce samedi, l’ancienne star du PSG sera bien présent en conférence de presse, à la veille d’affronter l’Allemagne.

On l’avait quitté agacé, jeudi soir, au micro de TF1. Dans la foulée de la défaite de l’équipe de France face à l’Espagne (5-4), Kylian Mbappé avait notamment pesté contre l’arbitrage, laissant afficher sa frustration de ne pas avoir pu arracher les prolongations : « Le problème, c’est récurrent… Si j’en parle on va me prendre pour un rageux. Quand il y a 5 minutes de temps additionnel, il faut qu’on joue 5 minutes. »

Mbappé va parler Une prise de parole qui avait été la seule de ce début de rassemblement, puisque Kylian Mbappé ne s’était pas présenté en conférence de presse avant la demi-finale de la Ligue des Nations, laissant la place à son vice-capitaine Ibrahima Konaté. Mais ce samedi, c’est bien la star du Real Madrid qui prendra place face à la presse.