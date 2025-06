Lamine Yamal dégoûte Kylian Mbappé, le «choc» de la presse espagnole

En débarquant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé pensait devenir la nouvelle superstar du championnat espagnol. Mais c’était sans compter sur Lamine Yamal, qui a totalement éclipsé le capitaine de l’équipe de France. Du haut de ses 17 ans, le phénomène du FC Barcelone en a choqué plus d’un cette saison.

Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en signant au Real Madrid l’été dernier. Présenté en superstar au Santiago Bernabéu, l’attaquant de 26 ans pensait devenir la nouvelle coqueluche du championnat espagnol. Il a d’ailleurs terminé la saison Pichichi et Soulier d’Or. Mais ses accomplissements ont été éclipsés par un phénomène : Lamine Yamal .

Yamal a éclipsé Mbappé cette saison

Comme le rapporte Mundo Deportivo, le crack du FC Barcelone adore les défis sur les grandes scènes. Et le joueur de 17 ans répond toujours présent. Il se met régulièrement en valeur dans les grands matchs, comme face au Real Madrid. À chaque fois, Lamine Yamal a brillé face à Kylian Mbappé et l’a même éclipsé. Un choc tant la pépite espagnole est jeune et précoce.