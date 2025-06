Critiques, attaques... Kylian Mbappé réagit !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. L'été dernier, le Français s'est envolé pour le Real Madrid, réalisant son rêve. Mais tout n'a pas été tout rose en Espagne pour lui. En effet, Mbappé a fait l'objet de nombreuses critiques. Un traitement auquel il s'attendait visiblement.

Kylian Mbappé ne s'est jamais caché, depuis son plus jeune âge, il rêvait de jouer pour le Real Madrid. Depuis l'été dernier, c'est devenu une réalité. Arrivé au terme de son contrat au PSG, le Français a enfin rejoint la Casa Blanca. Débarqué en Espagne, Mbappé a toutefois connu des premiers mois compliqués et ça s'est accompagné de critiques et d'attaques.