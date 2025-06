PSG : Coup de tonnerre avec Lamine Yamal !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, Ousmane Dembélé apparaît donc désormais comme l’un des grands favoris à la course au Ballon d’Or 2025. Mais Lamine Yamal, qui a réalisé un gros match jeudi soir contre l’équipe de France, n’a pas dit son dernier mot et pourrait relancer le débat face au numéro 10 du PSG.

Et si Ousmane Dembélé était finalement relégué au second plan dans la course au Ballon d’Or ? Malgré sa victoire en finale de la Ligue des Champions avec le PSG samedi dernier contre l’Inter Milan (5-0), l’attaquant de l’équipe de France ne fait pas l’unanimité pour cette récompense individuelle, et pour cause, Lamine Yamal (17 ans) fait également figure de favoris pour certains observateurs.

« Yamal est au-dessus » Via un poste sur son compte X, Daniel Riolo a notamment pris position en faveur de Lamine Yamal plutôt qu’Ousmane Dembélé : « Yamal : débat terminé … Si le Ballon d’Or c’est la performance individuelle. Si c’est l’expression dans un collectif, Dembélé a encore ses chances … mais en qualité pure, Yamal est au-dessus de tout le monde », a posté Riolo jeudi soir, pendant la performance XXL de Yamal face à l’équipe de France en Ligue des Nations.