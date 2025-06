Il signe au Real Madrid, la conversation secrète avec Mbappé !

Ambitieux sur ce début de mercato estival, le Real Madrid a bouclé la signature de Dean Huijsen en provenance de Bournemouth. Le défenseur central espagnol, qui a affronté les Bleus de Kylian Mbappé ce jeudi soir, s’est livré sur son admiration pour l’attaquant français, avec qui ce dernier a pu échanger en marge de cette demi-finale de Ligue des Nations.

En plus de la signature de Trent Alexander-Arnold en fin de contrat du côté de Liverpool , le Real Madrid s’est attaché les services de Dean Huijsen . Auteur d’une belle saison en Premier League avec Bournemouth , l’international Espagnol va découvrir le plus haut niveau chez les Merengue l’an prochain. Dean Huijsen va notamment avoir l’occasion d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé , et en a récemment parlé.

« Oui, on a parlé un peu ensemble »

« Je veux jouer avec les meilleurs et si je peux le faire, encore mieux. Et Mbappé, Vinicius, Rodrygo et Bellingham, tous ceux cités ci-dessus, sont parmi les meilleurs qui existent », avait déclaré le joueur né en 2005 il y a plusieurs jours. Ce jeudi soir, en marge de la victoire de l’Espagne face à la France en demi-finale de la Ligue des Nations (5-4), Dean Huijsen a pu affronter directement Kylian Mbappé, et a été interrogé sur son futur coéquipier en zone mixte. « C’est aussi un excellent joueur. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et je pense qu’il l’a encore démontré. C’est un joueur qui est tous sauf ordinaire, et j’ai vraiment hâte de pouvoir jouer avec lui. Oui, on a parlé un peu ensemble. Il m’a souhaité la bienvenue et m’a dit qu’on se reverrait bientôt », a ainsi confié le longiligne défenseur central.