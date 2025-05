Mbappé, un gros coup est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses critiques dont il fait l'objet au sujet de sa première saison jugée décevante au Real Madrid, Kylian Mbappé a marqué un nombre important de buts depuis son arrivée l'été dernier. Et Jean-Michel Larqué, qui relativise la responsabilité de l'ancienne star du PSG dans les performances décevantes du Real Madrid, préfère mettre l'accent sur sa belle réussite devant le but.

Auteur de 38 buts et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues) cette saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé (26 ans) est-il vraiment un flop à proprement parler ? Parti libre du PSG pour remporter de nouveaux trophées majeurs avec le club merengue, le capitaine de l'équipe de France n'a donc pas réussi à franchir un cap pour l'instant en Espagne. Mais Jean-Michel Larqué assure malgré tout la défense de Mbappé sur RMC Sport, dans l'émission Rothen s'enflamme.

Larqué relativise pour Mbappé

Le consultant a d'ailleurs décrypté la performance de Kylian Mbappé lors du Classico contre le FC Barcelone dimanche (défaite 4-3 du Real Madrid) : « Tu ne peux pas jouer au football avec une défense comme celle-là face au Barça. Et sans jouer au football, il (Mbappé) arrive à marquer trois buts ! Vinicius, non seulement il ne défend pas, mais en plus, il ne marque plus de buts », constate Larqué.

« Il a réussi sa saison »

Et il poursuit en mettant en évidence les belles statistiques de l'ancienne star du PSG : « La dernière action, Victor Muñoz, ce n’est quand même pas la faute de Mbappé s’il se trompe de surface de frappe quand il est seul face au but et qu’il casse le tableau d’affichage à 250 mètres du but. Ce n’était pas parfait, mais c’est le seul à échapper aux critiques, alors que le début de saison n’était pas gagné. L’équipe est partie complètement en sucette, au point qu’hier, tu prends quatre buts. La performance de Mbappé, il peut toujours faire mieux, mais dans cette équipe, marquer une trentaine de buts, être le pichichi de cette Liga, c’est quand même la preuve qu’il a réussi sa saison ». Le message est passé...