Mbappé : Un nouveau clash éclate ?

Pierrick Levallet

La saison ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu pour le Real Madrid. Le club madrilène ne remportera vraisemblablement aucun trophée lors de cet exercice 2024-2025. De plus, quelques malaises ont régné dans le vestiaire. Rodrygo serait notamment très en colère après avoir été relégué au second plan suite à l’arrivée de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a enchainé les désillusions cette saison. Pourtant doté d’une attaque de feu avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham, le club madrilène a vu la Supercoupe d’Espagne, la Ligue des champions et la Coupe du Roi lui échapper. Comme si cela n’était pas suffisant, les Merengue devraient également voir la Liga leur filer entre les doigts.

Rodrygo est en colère contre le Real Madrid

Par ailleurs, certains malaises ont éclaté dans le vestiaire du Real Madrid. Comme le rapporte MARCA, Rodrygo a notamment été très en colère. Le Brésilien estime avoir perdu la notoriété qu’il pensait avoir acquise aux côtés de Vinicius Jr. La star de 24 ans tiendrait l’arrivée de Kylian Mbappé et l’éclosion de Jude Bellingham pour responsables. Il ne semble d’ailleurs pas avoir décoléré depuis.

Mbappé au coeur du malaise ?

Rodrygo serait particulièrement irrité de sa situation au Real Madrid. L’international auriverde ne digérerait pas le fait d’avoir été relégué au second plan après l’arrivée de Kylian Mbappé. L’attaquant brésilien pensait avoir obtenu un statut important au sein de la Casa Blanca, et se rendrait compte que ce ne serait finalement pas le cas. Un clash semble être en train d’éclater entre Rodrygo et le Real Madrid, avec Kylian Mbappé au coeur de cette histoire.