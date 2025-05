Mbappé : Le divorce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Les résultats de cette saison ont laissé des traces au Real Madrid. Un certain malaise s’est installé dans le vestiaire, notamment avec Rodrygo. N’appréciant pas son nouveau rôle depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international auriverde ne cacherait pas sa frustration. De ce fait, sa relation avec ses coéquipiers se serait étonnamment dégradée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison a été compliquée pour le Real Madrid. Malgré son attaque de feu, le club madrilène a vu la Supercoupe d’Espagne, la Ligue des champions et la Coupe du Roi lui échapper. Même la Liga file entre les doigts de la Casa Blanca. Et ces mauvais résultats laisseraient des traces dans le vestiaire merengue.

La séparation prend forme entre Rodrygo et le Real Madrid

Un certain malaise se serait notamment installé avec Rodrygo d’après les informations de MARCA. L’international auriverde ne supporterait plus son rôle de second plan depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. De ce fait, sa relation avec ses coéquipiers du Real Madrid se serait considérablement détériorée au cours des dernières semaines. Une chose assez inattendue, tant Rodrygo semblait être apprécié dans le vestiaire madrilène.

Un transfert programmé pour cet été ?

Le divorce semble prendre forme entre le Brésilien et le Real Madrid. Sa situation actuelle le mettrait particulièrement en colère, à tel point qu’il envisagerait un départ cet été. Les Merengue ne fermeraient d’ailleurs pas la porte à son transfert. Il faudra toutefois débourser au moins 150M€ pour espérer recruter la star de 24 ans cet été. Affaire à suivre...