Transfert à 45M€ : Le coup de théâtre qui va régaler le PSG !

C'est l'un des feuilletons de ce début de mercato. Longtemps annoncé proche du PSG, Franco Mastantuono devrait finalement signer au Real Madrid qui a pris le dessus dans ce dossier, sans toutefois rafler officiellement la mise. Et la dernière sortie du président de River Plate Jorge Brito pourrait bien tout relancer.

Depuis l'ouverture du mercato, il s'agit clairement du dossier le plus chaud. D'abord annoncé très proche du PSG qui semblait avoir pris le dessus pour son transfert, Franco Mastantuono serait finalement en route vers le Real Madrid qui souhaite le recruter le plus rapidement possible. Cependant, le club merengue ne semble pas disposé à payer le montant de la clause libératoire fixée à 45M€, mais River Plate n'a pas l'intention de négocier comme l'affirme son président Jorge Brito.

River Plate relance le feuilleton Mastantuono « La clause, inscrite dans le contrat de travail, donne au joueur le droit de partir librement vers une autre destination. Le club ne peut rien y faire : si le joueur décide de partir, il applique la clause, il n'y a pas grand-chose à faire. On se demande souvent pourquoi ils n'ont pas augmenté la clause, ce n'est pas que je n'y ai pas pensé, mais les agents demandent qu'elles ne soient pas abusives, elles sont faites pour que les joueurs puissent partir à un prix rentable pour le club », assure-t-il dans une interview accordée à ESPN Argentine, avant de poursuivre.