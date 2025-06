Transfert validé, le PSG tient sa première recrue ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion de France et d'Europe, le PSG semble déterminé à dénicher un défenseur central pour à la fois concurrencer et faire souffler Marquinhos dès la saison prochaine. L'un des dossiers étudiés au Campus PSG se nommerait Illia Zabarnyi. Et il semblerait que les Parisiens aient le champ libre.

Le Paris Saint-Germain a un projet clair : trouver un défenseur central évoluant au poste d'axial droit dans l'optique de concurrencer Marquinhos la saison prochaine selon les informations récemment communiquées par L'Equipe. Contrairement aux rumeurs circulant dans la presse, le capitaine du PSG ne pliera pas bagage d'ici la fin du mercato estival malgré les intérêts dont il fait l'objet en Angleterre et au Moyen-Orient.

Marquinhos reste, Zabarnyi vient l'épauler au PSG ? C'est en effet l'information exclusive que le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité la semaine dernière. Pour ce qui est de l'éventuel futur défenseur du PSG, Kim Min-jae est une option prise en considération par le comité directeur parisien d'après Sport BILD, mais pas seulement. Illia Zabarnyi a été l'une des belles surprises de la défense de Bournemouth cette saison avec Dean Huijsen déjà transféré au Real Madrid.