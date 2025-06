Kylian Mbappé, le grand mensonge dévoilé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Beaucoup d'encre est utilisée dans les journaux lorsqu'il s'agit d'évoquer les performances sportives et de capitaine de l'équipe de France qu'est Kylian Mbappé. Ces derniers jours, un agacement interne au vestiaire des Bleus a été révélé par le journaliste Romain Molina. Mais il semblerait que la sonnette d'alarme qui a été tirée ait été grandement exagérée d'après L'Equipe.

Depuis mars 2023, Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France, succédant ainsi à Hugo Lloris qui assurait ce rôle pendant plus de dix ans. Le champion du monde 2018 est un capitaine bien différent de Lloris, ayant une place beaucoup plus médiatique que le gardien du Los Angeles FC, engendrant donc plus de rumeurs, mais aussi de polémiques dans la presse.

«L'équipe de France est une bombe à retardement et ce sera bientôt la guerre» Vendredi dernier, le journaliste Romain Molina expliquait que le cas Kylian Mbappé divisait grandement l'équipe de France. Un ras-le-bol était dévoilé au sujet de certains membres du vestiaires des Bleus avec notamment la notion de guerre est évoquée par le journaliste. « L'équipe de France est une bombe à retardement et ce sera bientôt la guerre. Les joueurs en ont marre. (...) Mbappé, beaucoup disent que ses performances ne sont pas en adéquation avec le statut qu'on lui a donné. Parce que le rôle que Mbappé veut maintenant, après avoir joué à gauche, c'est second attaquant. Son entourage explique qu'à Monaco c'était comme ça, c'est là qu'il est le meilleur. En équipe de France, certains disent qu'il vampirise tout et Deschamps insiste là-dessus. (...) Son positionnement en équipe de France interroge et notamment à cause de la saison d'Ousmane Dembélé ».

«Dans ce rôle de capitaine, Kylian est très bien, il assume totalement» Bien que tout n'ait pas été parfait dans ses prestations contre l'Espagne (4-5) et l'Allemagne (2-0) pendant ce Final Four de Ligue des nations, Kylian Mbappé a délivré deux buts et deux passes décisives en équipe de France, faisant grimper son bilan à 50 buts inscrits et 31 passes décisives. Mbappé est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Bleus et assume l'étendue de ses responsabilités selon Didier Deschamps. « Dans ce rôle de capitaine, Kylian est très bien, il assume totalement ce rôle de leader sur le terrain et en dehors ».