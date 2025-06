C'est du jamais vu, Kylian Mbappé balance !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est assis sur le toit du monde en 2018 et échoué en finale du Mondial au Qatar en 2022. Ayant connu bien des équipes différentes en sélection, Mbappé a affirmé ne jamais avoir vécu une expérience comme la présente au niveau de l'ambiance globale.

«On se connaît tous»

« On se comprend beaucoup plus facilement. On se connaît tous. C'est bien de s'entendre en dehors, c'est super, mais c'est sur le terrain qu'il faut faire nos preuves et bâtir notre réputation ». a conclu Kylian Mbappé pendant son passage sur le plateau de Téléfoot. Le groupe vit bien.