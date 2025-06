Griezmann dit stop, la grande annonce en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout semblait écrit pour qu'Antoine Griezmann rejoigne la Major League Soccer dès cet été ou à l'issue de son contrat la saison prochaine. Néanmoins, la traversée de l'Atlantique du champion du monde 2018 attendra puisqu'il a prolongé son contrat à l'Atletico de Madrid jusqu'en 2027, mettant ainsi fin aux rumeurs de transfert. Lucas Digne pourrait-il se laisser tenter par le rêve américain de Griezmann ? C'est une possibilité.

Antoine Griezmann se trouvait à une seule saison du moment de l'expiration de son contrat il y a encore quelques jours. De quoi engendrer de vives rumeurs sur la suite de sa carrière. Une signature à l'OM, à savoir un club et un stade qui l'ont toujours fait rêver d'après les dires de Dimitri Payet ? Ou bien un exil en Major League Soccer afin de vivre son rêve américain, lui qui est un fan inconditionnel des sports US ? Une annonce XXL a été faite ces derniers jours.

Antoine Griezmann prolonge à l'Atletico de Madrid, la MLS attendra En effet, Antoine Griezmann a rallongé son contrat d'une saison avec l'Atletico de Madrid en ce début de mois de juin, ce qui le lie au club rojiblanco, rejoint à l'été 2014, jusqu'au 30 juin 2027. Le rêve américain attendra donc encore un peu pour le milieu offensif / attaquant de 34 ans retraité international depuis le 30 septembre 2024. « Très heureux, heureux et fier. Je ne ressens de la gratitude que pour toute l’affection que les fans me donnent, des plus petits aux plus grands. Ils m’aident à être un meilleur joueur. Je les apprécie beaucoup. Il nous reste des années pour en profiter et continuer à écrire l’histoire ensemble ». a confié Antoine Griezmann aux médias de l'Atletico de Madrid.