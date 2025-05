Pogba, Griezmann... L'OM tease du très lourd !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a été la recrue star de l'été dernier. Et avec la qualification de l'OM pour la Ligue des champions 2025/2026, des stars comme Paul Pogba ou Antoine Griezmann seraient susceptibles de s'installer à Marseille d'après certains échos. Rabiot n'a d'ailleurs pas nié les intérêts de tops joueurs pour une signature au sein du club phocéen.

Invité par le journaliste Raphaël Domenach à s'exprimer sur le mercato estival qui s'annonce d'ores et déjà chaud du côté de l' Olympique de Marseille , Adrien Rabiot a démenti passer des coups de fil auprès de joueurs afin de les inciter à signer au club. « Ca parle de Theo Hernandez, Griezmann, Pogba et Laporte, est-ce que des joueurs m'appellent ? Je n'ai appelé personne. Pendant la saison, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont venus vers moi pour savoir comment était le projet, le coach. Il y a eu de ça. Je pense que forcément, avec la Ligue des champions, Marseille ça attire forcément du monde parce que c'est une place exceptionnelle. Avec cette compétition là, ça vaut d'autres clubs qui jouent la Ligue des champions, mais dans une place différente, ce n'est vraiment pas la même chose ».

«Si tu me demandes si de très bons joueurs sont intéressés pour venir jouer à l'Olympique de Marseille, je te dis que oui»

Pour autant, l'international français et cadre du milieu de terrain de l'OM a reconnu avoir été contacté par des top joueurs pendant son interview avec le média Carré. « Des top joueurs m'ont appelé ? Oui, ce sont de très bons joueurs. Mais je ne suis pas directeur sportif, je ne suis pas président du club et comme je l'ai toujours dit, je ne veux pas faire le joueur agent ou je ne sais quoi. Je suis joueur de football. Si j'ai des choses à dire à ma direction et que je pense que c'est important de leur en faire part, je le fais. Mais dans tous les cas, si tu me demandes si de très bons joueurs sont intéressés pour venir jouer à l'Olympique de Marseille, je te dis que oui. Parce que ça attire ».