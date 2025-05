Mercato - OM : Le premier départ est annoncé !

Recruté pour renforcer la rotation défensive de l’OM, Derek Cornelius a finalement été titulaire à plusieurs reprises cette saison. Mais l’aventure marseillaise du défenseur canadien pourrait déjà toucher à sa fin. Selon La Provence, un départ est dans les tuyaux, ce qui pourrait rebattre les cartes en défense centrale pour la saison prochaine.

«On veut se renforcer derrière»

À un an de la fin de son contrat, Luiz Felipe Ramos pourrait donc rester à l’OM, comme l’avait sous-entendu Medhi Benatia dans une interview pour BeIN Sports :

« On veut se renforcer derrière, même si on a Leo (Balerdi) et Luiz Felipe, qui a été pas mal blessé et n’a pas eu beaucoup de chance. » explique le directeur sportif de l’OM, dans des propos rapportés par La Provence.