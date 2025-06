Mbappé - Real Madrid : Le nouveau malaise !

La saison n’a pas été de tout repos pour le Real Madrid. Si Kylian Mbappé a plutôt réussi sa première dans la capitale espagnole d’un point de vue personnel, le Français a été à l’origine de quelques soucis chez les Merengue. Il aurait notamment provoqué indirectement un malaise avec une star du vestiaire de Carlo Ancelotti.

Au Real Madrid, la saison a été longue et semée d’embûches. Le club madrilène n’a remporté aucun trophée majeur. Il faut dire que Carlo Ancelotti n’a jamais su trouver les solutions pour rééquilibrer son onze après l’arrivée de Kylian Mbappé. Vinicius Jr et Rodrygo ont déçu. Les deux Brésiliens ont d’ailleurs vécu un certain malaise dans la capitale espagnole après la signature du natif de Bondy.