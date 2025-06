Mbappé : C'est la guerre avec Booba !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a terminé la saison en tant que Pichichi de la Liga et en s'offrant le premier Soulier d'or européen pour un Français depuis Thierry Henry en 2005. Cependant, sur le plan collectif, l'attaquant tricolore n'a pas pu soulever de trophées majeurs. Ce que n'a pas manqué de lui rappeler un journaliste en conférence de presse et d'inspirer Booba qui continue de le clasher sur les réseaux sociaux.

Booba continue son pressing sur Kylian Mbappé

Un journaliste l'a notamment interrogé sur la « saison blanche » du Real Madrid qui a seulement raflé la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, soit deux trophées qui ne nécessitaient qu'un seul match à chaque fois. Ce qui a engendré une discussion entre les deux hommes sur la signification de saison blanche et un certain agacement dans le langage corporel de Kylian Mbappé à ce moment de la conférence de presse. Il n'en fallait pas plus pour inspirer Booba d'un petit taquet adressé à l'attaquant du Real Madrid qu'il ne ne manque pas de tacler lorsqu'il en a l'occasion depuis plus d'un an.