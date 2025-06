Mbappé : L’énorme annonce de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le documentaire consacré à la première saison de Luis Enrique au PSG, une scène avait fait particulièrement réagir à savoir celle sur laquelle le coach espagnol reprend Kylian Mbappé en lui demandant de plus défendre. Un an plus tard, les propos de Luis Enrique résonnent très fort comme le souligne Kevin Diaz.

En début de saison, le documentaire concernant Luis Enrique avait largement été commenté, notamment à cause d’une scène. On y voit l’entraîneur du PSG motiver Kylian Mbappé en marge du quart de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone. L’objectif, faire comprendre au Bondynois qu’il doit défendre pour aider son équipe. Des propos qui résonnent tout particulièrement après la saison de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais également après la défaite de l’équipe de France jeudi contre l’Espagne comme le souligne Kevin Diaz.

Mbappé, Luis Enrique avait tout vu « Beaucoup de supporters de l’équipe de France considèrent comme moi que l’individualité n’est pas au-dessus du collectif. Bien sûr qu’il est l’un des meilleurs attaquants du monde, bien sûr, il est Soulier d’or même si pour moi le vrai Soulier d’or, c’est Gyökeres qui a mis plus de buts que lui. Pour moi, les deux meilleures attaques de clubs, c’est le Barça et le PSG. Au PSG, il y a trois Français qui savent attaquer et défendre ensemble », rappelle-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.