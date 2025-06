Le calvaire est terminé, Kylian Mbappé prend la parole

Alexis Brunet

Après sa défaite 5-4 contre l’Espagne, l’équipe de France s’est emparée de la troisième place de la Ligue des nations grâce à sa victoire 2-0 contre l’Allemagne. Muet dans le jeu depuis un an, Kylian Mbappé s’est montré décisif avec un but et une passe décisive. Le capitaine des Bleus est d’ailleurs revenu sur la fin de cette disette.

L’équipe de France finit la saison 2024-2025 sur une bonne note. Après avoir perdu sa demi-finale de Ligue des nations contre l’Espagne (5-4), les coéquipiers de Mike Maignan se sont repris ce dimanche en s’imposant 2-0 contre l’Allemagne dans le match pour la troisième place. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 45ème minute avant que Michael Olise ne sécurise le succès français à la 84ème.

« Ça fait du bien, évidemment » Kylian Mbappé a donc été très important contre les Allemands en permettant à son équipe de s’imposer, mais il a surtout mis fin à une disette d’un an sans but dans le jeu avec les Bleus. Après la rencontre, le capitaine de l’équipe de France est revenu sur cette efficacité retrouvée, tout en mettant en avant le collectif. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Ça fait du bien, évidemment. J’ai toujours dit que je voulais être important en équipe de France et qu’il n’y a rien au-dessus. Ça fait plaisir de recommencer à être décisif, ce qui doit être la norme pour un joueur comme moi. Ça fait plaisir. Mais ce n’est pas une finalité, la finalité, c’est de gagner. Je ne retiens pas d’avoir marqué et fait marquer, c’est la prestation collective qui m’intéresse. »