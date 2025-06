Écarté de l’OM, le vestiaire est sous le choc !

L’OM, fort offensivement mais en difficulté défensive, a vu plusieurs cadres mis à l’écart, dont Chancel Mbemba, autrefois pilier du vestiaire. Cette décision a surpris le groupe et marque la fin d’un cycle pour le défenseur congolais, libre en juin. L’OM devra impérativement se renforcer pour compenser ces départs lors du prochain mercato estival.

L’OM a vécu une saison très spéciale. Si les hommes de Roberto De Zerbi ont déroulé offensivement avec une attaque qui fonctionne bien, la défense a connu de vrais problèmes. Avec l’arrivée de Lilian Brassier, l’OM pensait tenir son défenseur pour la saison, mais son niveau n’a pas convaincu l’entraîneur italien et ses dirigeants, les poussant à vendre l’ancien Brestois au mercato d’hiver. Les mises à l’écart de Bamo Meïté et Chancel Mbemba n’ont pas aidé non plus à combler les manques de l’OM.