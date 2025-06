Kylian Mbappé attaqué, la réponse est cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur et passeur décisif, comme contre l’Espagne (4-5), dimanche lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Allemagne (2-0), Kylian Mbappé a conclu son rassemblement sur une bonne note, lui qui fait souvent l’objet de débats sur son niveau et son positionnement. Pour Pierre Ménès, le capitaine des Bleus a répondu aux critiques de la meilleure des manières.

Après la défaite contre l’Espagne jeudi (4-5), l’équipe de France a conclu sa saison 2024-2025 par une victoire face à l’Allemagne dimanche (2-0), en petite finale de la Ligue des Nations, avec un Kylian Mbappé une nouvelle fois décisif. Déjà buteur et passeur face à la Roja, le capitaine des Bleus a récidivé et totalise donc deux buts et deux passes décisives lors de ce rassemblement.

« Ça fait plaisir de recommencer à être décisif » « Ça fait du bien, évidemment. J’ai toujours dit que je voulais être important en équipe de France et qu’il n’y a rien au-dessus. Ça fait plaisir de recommencer à être décisif, ce qui doit être la norme pour un joueur comme moi. Ça fait plaisir. Mais ce n’est pas une finalité, la finalité, c’est de gagner. Je ne retiens pas d’avoir marqué et fait marquer, c’est la prestation collective qui m’intéresse », a assuré Kylian Mbappé après la rencontre, dont le dernier but dans le jeu remontait à l’année dernière.