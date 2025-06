Zidane : Le coup de pression à la FFF !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Zinedine Zidane et l’équipe de France, le mariage n’a toujours pas été acté bien que l’ancien coach du Real Madrid ait fait sa demande dès l’été 2022 dans les médias. Cette union lui avait été refusée par Noël Le Graët après la Coupe du monde au Qatar, privilégiant la continuité avec Didier Deschamps. Plus en poste à la présidence de la Fédération française de football, Le Graët assure qu’il ferait de Zidane le successeur de Deschamps à la place de Philippe Diallo désormais.

Et si Zinedine Zidane devenait enfin le sélectionneur de l’équipe de France ? En juin 2022, au détour d’une conversation avec L’Équipe dans le cadre de son 50ème anniversaire, la légende du football français avouait avoir un rêve bleu. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ».

«Rien à secouer» Cependant, l’équipe de France dirigée par Didier Deschamps se hissait quelques mois plus tard jusqu’à la finale de la Coupe du monde au Qatar. Un tournoi qui lui a ouvert la porte à une prolongation de contrat de 3 ans et demi signée et annoncée en janvier 2023 par la Fédération française de football alors présidée par Noël Le Graët. A l’époque, ce dernier s’était emporté en révélant qu’il n’aurait même pas pris le téléphone pour contacter Zinedine Zidane et qu’il n’en avait « rien à secouer » de ce que l’ex-coach du Real Madrid allait faire pour la suite de sa carrière.