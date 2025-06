Zidane - Clash : La grande explication avec Mbappé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier dernier, Noël Le Graët avait profité de la présence de Kylian Mbappé à Guingamp pour solliciter un rendez-vous. Les deux hommes ne s'étaient plus croisés depuis la mise en retrait de l'ancien président de la Fédération française de football à la suite notamment de ses propos polémiques sur Zinédine Zidane. Ce lundi, les dessous de cette rencontre ont été dévoilés.

En prononçant cette phrase un soir de janvier 2023, Noël Le Graët précipitait sa chute. « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone.Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club » avait-il déclaré au sujet de Zinédine Zidane. Décrié, il s’était ensuite retrouvé au cœur d’un cyclone qu’il n’a pas réussi à quitter sain et sauf.