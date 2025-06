Kylian Mbappé attaqué en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il est inscrit deux buts lors des deux derniers matches de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas totalement convaincu Jérôme Rothen qui estime que son implication défensive n’est toujours pas celle qu’on attend d’un capitaine. Surtout qu’il a également raté plusieurs occasions.

Auteur d'une saison impressionnante sur le plan individuel mais décevante d'un point de vue collectif, Kylian Mbappé n'a pas grandement rassuré durant le Final Four de la Ligue des Nations. Buteur sur penalty contre l'Espagne (4-5) avant de marquer à nouveau face à l'Allemagne en délivrant une passe décisive en plus (2-0), l'attaquant du Real Madrid doit en faire plus dans le jeu sans ballon selon Jérôme Rothen, une nouvelle fois très critique à l'égard de Kylian Mbappé.

Rothen fracasse encore Mbappé « Quand l’équipe subit, il disparaît beaucoup trop pour un leader d’attaque. Quand elle subit moins, il se procure des occasions, comme ça a été le cas contre l’Espagne. Lorsque l’équipe de France avait le ballon et qu’il avait plein de créateurs autour de lui, il a eu deux-trois situations plus qu’intéressantes en première période. Soit c’est Dembélé, soit c’est Doué qui lui donne et il rate des choses », regrette l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.