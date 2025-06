200M€ : Surprise en Espagne, Lamine Yamal surclasse Mbappé !

Considéré comme favori pour le Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal a réalisé une saison sensationnelle avec le FC Barcelone et l’Espagne. Le phénomène de 17 ans a ainsi vu sa cote grimper en flèche. Le jeune international espagnol serait même devenu le joueur le plus cher du monde, devant Kylian Mbappé.

La valeur de Lamine Yamal dépasse celle de Mbappé

En attendant le verdict pour le graal, Lamine Yamal a vu sa cote grimper en flèche. Comme le rapporte SPORT, le jeune international espagnol est tout simplement considéré comme le joueur le plus cher du monde. Lamine Yamal serait estimé à 200M€ désormais, et dépasserait la valeur de Kylian Mbappé. En Espagne, c’est une surprise au vu de l’âge du crack du FC Barcelone et de la première saison du Français au Real Madrid.