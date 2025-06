Kylian Mbappé, son craquage sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En pleine préparation de la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid aux États-Unis, Kylian Mbappé n’a pas raté tout le bruit qu’a fait l’audition des influenceurs TikTok à l’Assemblée nationale ce mardi. Et plus particulièrement celle d’Alex Hitchens, qui a coupé court au débat en mettant fin à sa visio. Du pain béni pour un internaute bien inspiré qui a détourné cette séquence avec une conférence de presse de Mbappé. C’est validé.

Ce mardi 10 juin avait lieu à l’Assemblée nationale l’audition des influenceurs TikTok engendrant une passe d’armes entre eux et les députés. La cause ? Une commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques du réseau social sur les mineurs. Et force est de constater que le ton est monté entre les acteurs de cette discussion qu’ont été Alex Hitchens, AD Laurent, Nasdas, Julien Tanti et Manon Tanti.

L’influenceur Alex Hitchens met fin à sa visio à l’Assemblée nationale et fait le buzz Ce fut notamment le cas avec Alex Hitchens qui a mis fin à son appel visio de manière soudaine après avoir fait part d’un ressenti clair concernant TikTok : une plateforme « néfaste » en raison de son format assez court qui peut plus facilement déformer ou « manipuler l’information ». Président de la commission d’enquête parlementaire, Arthur Delaporte est, selon l’influenceur, « tombé dans le piège » en question après son énumération de propos catégorisés sexistes d’Alex Hitchens estimant qu’il n’a « pris que dix secondes de mon propos et vous l’avez isolé ». Agacé, Hitchens a par la suite coupé la parole d’Arthur Delaporte à plusieurs reprises avant de conclure l’appel visio sans autorisation et sans prévenir.