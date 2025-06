Dembélé - Mbappé : La grande décision de la FFF !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est désormais clairement le favori pour le Ballon d'Or. Il n'empêche que Lamine Yamal et même Kylian Mbappé ont également des partisans. Dans cette lutte, pour qui voterait Philippe Diallo ? Le président de la FFF a tranché.

Un nouveau Français pourrait bien ajouter son nom au palmarès du Ballon d'Or. Alors que le verdict tombera le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé semble être largement en tête dans la course face à Lamine Yamal ou bien Kylian Mbappé . Le numéro 10 du PSG est le grand favori, y compris aux yeux de Philippe Diallo , président de la FFF .

Mbappé sur le podium ?

N'oubliant également pas Kylian Mbappé, le président FFF a ajouté : « Je me réjouis qu'on ait deux joueurs (Dembélé et Mbappé) qui doivent être a minima sur le podium et Ousmane Dembélé qui mérite d'avoir ce trophée ».