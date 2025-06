Kylian Mbappé, la proposition impossible à accepter !

Alors qu’on connait Kylian Mbappé le joueur de football, depuis l’été dernier, on a désormais le droit à Kylian Mbappé le dirigeant. En effet, la star du Real Madrid est devenue actionnaire majoritaire du SM Caen. Ce sont plusieurs millions d’euros qui ont ainsi été investis en Normandie alors que Mbappé ne voulait pas prendre les commandes d’un club étranger.

Malgré son départ du PSG, Kylian Mbappé a donc gardé un lien avec le football français. Un choix évident pour le joueur du Real Madrid , qui n’avait pas l’intention d’investir à l’étranger. « Réussir dans le football français était une idée qui germait dans l'esprit de Kylian. On a eu énormément de propositions à l'étranger. On s'est dit impossible d'investir dans un football étranger, il faut absolument investir en France », a expliqué Ziad Hammoud pour France 3.

« Le Stade Malherbe a aussi un côté émotionnel et romantique avec Kylian »

Par ailleurs, le président du SM Caen a expliqué concernant le lien particulier entre Kylian Mbappé et le club normand : « Et le Stade Malherbe, qui a aussi un côté émotionnel et romantique avec Kylian parce que c'est le club où il aurait dû s'engager à un très jeune âge, a très vite résonné. Et aussi on a vu que le club traversait une période assez compliquée financièrement qui aurait pu très vite le mettre dans une situation très délicate ».