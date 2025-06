Mercato - PSG : Le divorce obligatoire avec Kylian Mbappé !

L'été dernier, on s'inquiétait pour le PSG suite au départ de Kylian Mbappé. Il ne fallait pas puisqu'aujourd'hui, le club de la capitale est sur le toit de l'Europe. Sans le désormais joueur du Real Madrid, les Parisiens ont remporté la Ligue des Champions. Et visiblement, ce sacre ne serait pas dissociable du départ de Mbappé. Explications.

« On avait surtout besoin qu'il parte pour qu'on gagne la Ligue des Champions »

Cyril Hanouna a ensuite expliqué sur Kylian Mbappé et le PSG : « L'histoire c'est quoi, c'est qu'il n'y aurait eu aucun doute si le PSG avait gagné la Ligue des Champions avec Mbappé, il n'y avait aucun doute que Mbappé aurait été Ballon d'Or. Mais est-ce que si Mbappé était resté, le PSG aurait gagné la Ligue des Champions ? Non, on n'aurait pas gagné. On avait surtout besoin qu'il parte pour qu'on gagne la Ligue des Champions ».