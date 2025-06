De Zerbi : Le transfert obligatoire à l'OM !

Du côté de l'OM, on a commencé le mercato avec une première vente. Et c'est Luis Henrique qui a fait ses valises, lui qui a été cédé à l'Inter Milan. Auteur d'une belle saison à Marseille, le Brésilien s'est envolé pour la Lombardi, alors qu'il avait d'autres prétendants à travers l'Europe. Un transfert sur lequel est revenu Roberto De Zerbi, reconnaissant le caractère obligatoire d'une telle vente pour les finances du club phocéen.

Avec 9 buts et 10 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, Luis Henrique a montré un beau visage avec l'OM . Bénéficiant de la confiance de Roberto De Zerbi , le Brésilien a brillé après avoir été pendant longtemps une déception du recrutement olympien. Et ça lui a ouvert des portes sur le mercato. Luis Henrique a été très courtisé, mais c'est finalement à l' Inter Milan qu'il a décidé de s'engager. Un transfert qui aura rapporté 25M€ à l 'OM , qui avait besoin de vendre avant la fin du mois de juin.

« On a été obligé de faire une vente de ce type »

Invité d'Alessandro Cattelan, Roberto De Zerbi s'est exprimé sur cette vente de Luis Henrique à l'Inter Milan. L'entraîneur de l'OM a alors reconnu concernant cette opération : « On a fait du bon travail avec lui. On a été obligé de faire une vente de ce type, il aurait été un joueur important et un titulaire. On n'a donc pas très bien démarré sur le marché, mais c'était déjà convenu ».