Mercato - OM : Adrien Rabiot harcelé au téléphone ?

Ayant eu Adrien Rabiot sous ses ordres à la Juventus, Massimiliano Allegri aimerait le retrouver au Milan AC. L'entraîneur italien multiplierait alors les contacts avec le milieu de terrain de l'OM. Mais n'en ferait-il pas un peu trop ? Du côté du club phocéen, on n'hésiterait pas à parler de harcèlement envers Rabiot.

« On me dit que c'est Max Allegri qui harcèle Rabiot »

Mais voilà que du côté de l'OM, on n'a pas forcément la même interprétation concernant les contacts entre Massimiliano Allegri et Adrien Rabiot. En effet, Daniel Riolo a fait savoir à ce propos : « Je vais me renseigner du côté de l'OM et on me dit que c'est Max Allegri qui harcèle Rabiot et qui l'appelle pour le récupérer parce qu'ils s'aiment beaucoup ».