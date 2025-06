Transfert à 0€ : Le coup de main de Greenwood à l'OM !

Arrivé au terme de son contrat avec le LOSC, Angel Gomes va tout de même continuer dans le championnat de France. En effet, comme annoncé depuis quelques jours, l'Anglais a choisi l'OM. Un accord de principe a été annoncé ce mercredi soir par le club phocéen, où Angel Gomes va retrouver Mason Greenwood dont il est très proche.

Medhi Benatia l'avait annoncé, l'OM était attentif sur les joueurs en fin de contrat. Et voilà que le club phocéen vient de boucler son premier, et certainement pas le dernier, coup à 0€ du mercato. En effet, ce mercredi soir, comme annoncé depuis quelques jours maintenant, l' OM a lâché l'officialisation de la venue d' Angel Gomes . « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Angel Gomes pour la venue au club du milieu international anglais », pouvait-on lire dans le communiqué.

« Une vraie connexion »

« Ils avaient une bonne complicité, une vraie connexion. Je me souviens d'un match où Greenwood avait marqué le premier but, Gomes le second d'une panenka sur penalty. C'est un top joueur, techniquement au-dessus de la moyenne et doté d'une grosse vision du jeu. Il est petit mais vif sur les appuis. Un peu comme Pedri », a poursuivi celui qui avait affronté Mason Greenwood et Angel Gomes lorsqu'ils étaient à Manchester United avec Wolverhampton.