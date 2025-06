Un été de folie au PSG, la promesse XXL!

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après la Ligue des champions qui a engendré des scènes de liesse chez les supporters parisiens avant les débordements dans les rues de Paris, Luis Enrique a avoué à demi-mot être prêt à signer un doublé historique avec le Mondial des clubs. L’entraîneur du PSG n’a pas caché ses intentions.

En 55 années d’histoire, le Paris Saint-Germain n’avait jamais vécu une telle émotion. Il n’y avait qu’à s’attarder sur les larmes qui coulaient à flot chez Marquinhos et Presnel Kimpembe , deux joueurs du PSG version QSI qui ont tout connu et notamment les désillusions européennes au fil des saisons. Ce samedi 31 mai 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires de la communauté parisienne comme étant la date du premier sacre du PSG en Ligue des champions .

«Le PSG a pris une dimension supplémentaire en gagnant la plus prestigieuse compétition européenne»

A l’occasion de son entrevue avec le site de la FIFA, Luis Enrique a affirmé que ce nouveau statut de champion d’Europe acquis par le PSG a fait passer le club dans une autre dimension et que le Mondial des clubs n’était qu’une suite logique. « Le PSG est devenu un club majeur à l’échelle mondiale, qui a pris une dimension supplémentaire en gagnant la plus prestigieuse compétition européenne. Dès lors, notre ambition lors de cette Coupe du Monde des Clubs doit être d’aller le plus loin possible ».