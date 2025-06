Transfert à 45M€ : Le PSG est fixé, c'est signé !

Amadou Diawara

Le PSG et le Real Madrid étaient à la lutte pour boucler le transfert de Franco Mastantuono. Et finalement, c'est le club merengue qui a remporté la bataille. En effet, le crack argentin de 17 ans aurait signé son contrat avec la Maison-Blanche. Un bail de six saisons au total, soit jusqu'au 30 juin 2031.

Etincelant sous les couleurs de River Plate, Franco Mastantuono aurait alerté la direction du PSG. En effet, le club de la capitale aurait aimé finaliser le transfert de la pépite de 17 ans lors du prochain mercato estival. Toutefois, le PSG a perdu son bras de fer face au Real Madrid sur ce dossier.

Mastantuono a signé avec le Real Selon les informations d'AS, divulguées ce mercredi soir, Franco Mastantuono aurait choisi sa prochaine destination. En effet, le milieu offensif de River Plate aurait décidé de snober le PSG pour rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, Franco Mastantuono aurait déjà signé son nouveau contrat.