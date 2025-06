Projet colossal, le PSG a menti ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, le PSG a publié un communiqué afin d'officialiser le nom des deux derniers sites en course pour accueillir son nouveau stade, à savoir Poissy et Massy. Cependant, plusieurs observateurs estiment qu'un départ du Parc des Princes est encore loin d'être acté. Le PSG a-t-il menti dans ce dossier ?

Après une longue attente, le PSG a officialisé son processus de changement de stade. Par le biais d'un communiqué, le club de la capitale a ainsi révélé le nom des deux communes retenues pour la construction de sa nouvelle enceinte : « Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy ». Cependant, cette officialisation n'a pas eu l'effet escompté puisque le PSG précise également qu'aucune décision définitive ne sera prise avant l'automne 2026. Un timing qui laisse penser que le PSG suivra avec attention le résultat des élections municipales à Paris. Et pour cause, si jamais Rachida Dati était élue, la possibilité d'une vente du Parc des Princes ne serait alors plus impossible. Daniel Riolo évoque d'ailleurs cette hypothèse estimant que le PSG «nous roule dans la farine».

Riolo très étonné par le communiqué du PSG « Je suis un peu étonné. Je me rends compte que depuis le début dans cette histoire, on nous roule dans la farine (...) Parfois on signe des choses, et ça ne va pas au bout parce qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas anticipés avant. Je veux bien que le Qatar soit capable de tout acheter et d'arroser pour qu'on fasse taire les divisions, mais il y a des choses compliquées. Le terrain qui était propre, net et constructible immédiatement sans le moindre recours possible, c'était Ris-Orangis. C'était parfait d'un point de vue du terrain », lâche le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.