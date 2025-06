Le Qatar s'en va, la grande promesse au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et le Parc des princes, le divorce est en passe d'être prononcé. Et ce n'est pas la dernière sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi sur France Télévisions qui laissera entendre le contraire. Le patron du Paris Saint-Germain a reçu des promesses XXL de la part du maire de Massy, hypothétique futur site du stade du club parisien.

« Le stade ? Si on n’est pas le bienvenu dans un stade, il faut trouver des solutions. Et c’est ce que l’on a fait ». Lors de son passage sur France Télévisions dans l'émission C à vous, Nasser Al-Khelaïfi a une fois de plus évoqué le très probable départ du Paris Saint-Germain du Parc des princes. Certes, le Parc est l'enceinte historique du PSG, mais appartient à la Mairie de Paris. Ne trouvant pas d'accord avec la Maire Anne Hidalgo pour la cession du stade, les propriétaires qataris du club cherchent un nouveau point de chute pour construire leur nouvelle infrastructure.

«On ne va pas jouer à la compét» La finale se joue entre Poissy et Massy. Mais pour le maire de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) de la ville de l'Essonne, il n'est pas question de partir en guerre avec la commune des Yvelines qui abrite déjà le Campus PSG. « Poissy ? Je ne suis pas sûr qu'il faille faire compétition. Le sujet est de trouver une solution pour le PSG. On a tous envie que le PSG ait un excellent stade en Ile-de-France pour continuer à se développer. C'est d'abord trouver une solution, on ne va pas jouer à la compét ».

«Il y a une très bonne accessibilité routière, en transports en commun» Nicolas Samsoen a poursuivi son argumentaire sur les ondes de Ici Paris concernant les atouts géographiques que présente la candidature du site de Massy. « Les autoroutes A6 et A10 à proximité ? Il y a une très bonne accessibilité routière, en transports en commun effectivement avec les RER B et C, la ligne 18. J'ajoute la gare TGV, parce que le PSG n'a pas des supporters qu'en Ile-de-France. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir d'un peu partout en France pour soutenir leur club de coeur ».