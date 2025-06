Ousmane Dembélé, la terrible blessure

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

33 buts et 13 passes décisives avec le PSG cette saison. Le meilleur bilan de la carrière d'Ousmane Dembélé alors que le club parisien a encore la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet prochain. Pour France Football, Dembélé a fait part d'un regret lors du meilleur match de sa saison à cause d'une blessure.

Le 29 avril dernier, à l'Emirates Stadium, Ousmane Dembélé refroidissait les supporters d'Arsenal. En effet, le meilleur buteur de la saison du PSG avec 33 unités inscrivait la dernière réalisation de son exercice dès la 4ème minute de jeu servi par Khvicha Kvaratskhelia. Score final 1 but à 0 avec une sortie sur blessure de Dembélé à 20 minutes du terme.

«Je me sentais bien» Touché à la cuisse, Ousmane Dembélé n'avait pas d'autre choix que de céder sa place à Bradley Barcola. Sans ce pépin physique, pendant le « meilleur match de sa saison » selon ses dires, le champion du monde tricolore aurait enfoncer le clou face à Arsenal. « C’était contre Arsenal, au match aller. Je me sentais bien, je trouve que j’ai fait un bon match ».